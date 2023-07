A népszerű nyaralóhely szigorít, mostantól tilos a hegymászás

A magyar turisták körében is népszerű Bali megtiltja mind a 22 hegyének megmászását, de még a túrázást is. A délkelet-ázsiai ország népszerű utazási célpont, ugyanakkor most kiutasíthatják azt, aki megszegi a szabályokat.