Bocsánatot kért a római ügyészségnek és Roberto Gualtieri római polgármesternek címzett levelében az a Bristolban élő bolgár fitneszedző és autós futár, aki kulccsal felvéste a Colosseum falára saját és barátnője nevét.

– írta a 27 éves férfi.

A turista, akit a brit sajtó Ivan Dimitrovként azonosított, azt véste a római Colosseum falára, hogy „Ivan+Haley 23”.

Az esetről felvétel is készült, amelyet sokan láttak a közösségi médiában. Az ókori műemlék megrongálása közfelháborodást váltott ki Olaszországban.

Outrage in Italy after a tourist was filmed carving a love note (“Ivan+Haley 23”) onto the 2,000-year-old Colosseum in Rome. https://t.co/qBiZCLanKQ