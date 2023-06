A rövid koncerten a Gladiátor című film zenéjéből játszott az Orchestra Italiana del Cinema (Olasz Filmzenekar) a műemlék egykori színpadának fedett részén, kisebb közönség előtt. A koncert végén a film főszereplője, Russell Crowe Ausztráliából küldött videóüzenettel gratulált a lift elindításához.

A lift ötlete még 2018-ban született meg, amikor nagyzenekari kísérettel rendeztek jótékonysági vetítést a Gladiátorból a Colosseumban, és mostanra valósult meg szponzorok anyagi támogatásának köszönhetően.

The Orchestra Italiana del Cinema performing music from The Gladiator soundtrack in the Colosseum as the sun goes down. Priceless. pic.twitter.com/h5L1hVnDqC