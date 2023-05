Elnökké választása előtt még nyíltan „autokratának” nevezte Recep Tayyip Erdogan török elnököt Joe Biden amerikai államfő, és akkor még arról beszélt, az Egyesült Államoknak a legnagyobb ellenzéki kihívóját kell támogatnia. Ma már azonban egészen másképp vélekedik erről a témáról az amerikai elnök.

Azt követően, hogy a törökországi elnökválasztás első fordulója Recep Tayyip Erdogan elsőségével zárult, visszafogottabbá váltak a Biden-adminisztráció ezzel kapcsolatos megnyilvánulásai – már ha egyáltalán kicsikarható a kabinetből nyilatkozat a témában. Ebben az esetben már ragaszkodnak ahhoz, hogy nem állnak be egyik oldalra sem.

– idézi Joe Bident a Politico.

Biden cracked a joke today about the Turkish election, saying the situation — results still coming in, but an incumbent potentially claiming a victory when he may have been defeated — sounded familiar. pic.twitter.com/82UdA0ov29