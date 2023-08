Kedd éjszaka ismét drónok támadták meg az orosz fővárost – írja az Index a helyi sajtóra hivatkozva. Az elmúlt napokban ez már nem az első ilyen támadás volt, amely az Ukrajnával háborúzó Oroszország fővárosát érte.

Vasárnapra virradóra Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester bejelentése szerint három ukrán drónt lőttek le, kettő pedig irodákba csapódott be.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a dróntámadásokról azt mondta, hogy azok „a két ország közötti háború elkerülhetetlen, természetes és teljesen igazságos folyamata”.

Az orosz védelmi minisztériumot idézve azt írja az Index, hogy ukrán drónok támadták az orosz fővárost, kettőt megsemmisítettek, egy másik pedig lezuhant Moszkva területén.

A moszkvai polgármester az újabb támadásról azt mondta, hogy több drónt lelőtt az orosz légvédelem, de elmondása szerint az egyik így is eltalálta a Moszkvi Sziti tornyot, megrongálva a homlokzatot a 17. emelet magasságában.

A kedd hajnali támadásról több videót is közzétettek a közösségi oldalakon.

???? ???? BREAKING: 2 more drone strikes reported in the heart of Moscow - again in "Moskva City" elite business district. One of the explosions occurred at 00:50 on August 1st. pic.twitter.com/nZsJepH69p