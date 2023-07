Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az orosz terület elleni támadások a két ország közötti háború elkerülhetetlen, természetes és teljesen igazságos folyamata.

Vasárnap három ukrán drónt lőttek le, kettő irodákba csapódott – jelentette be Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester a Telegramon.

Hatósági források szerint a támadásban egy ember megsebesült, az orosz főváros körüli négy repülőtér egyikén, Vnukovón pedig ideiglenesen felfüggesztették a forgalmat, emellett egy időre minden légi forgalmat leállítottak Moszkva fölött.

Az orosz védelmi minisztérium a kijevi rezsim terrorcselekményének nevezte az akciót a BBC jelentése szerint. Három ukrán drónból az egyiket Moszkva mellett semmisítette meg a légvédelem, a másik kettő pedig lezuhant és két irodaépület homlokzatában okoztak károkat.

A vasárnap kora hajnali dróntámadás a legutóbbi, amelyet Moszkva Kijevnek tulajdonít. Zelenszkij pedig vasárnap a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk városából jelentkezett be és azt mondta, hogy Ukrajna erősödik.

– fogalmazott az ukrán elnök az alábbi videóban.

Russian aggression has gone bankrupt on the battlefield. Today is already the five hundred and twenty-second day of the so-called "special military operation," which the Russian leadership expected to last for a week or two. Ukraine is getting stronger. Gradually, the war is… pic.twitter.com/4JQczc3UfY