Josep Borrell, Jakov Milatovic montenegrói államfővel együtt elfogadhatatlannak nevezte, hogy a múlt pénteken kezdődött zavargásokban a koszovói rendőrség és a KFOR csapatai a helyi szerbekkel csaptak össze, továbbá elítélte a békefenntartó erő, a KFOR katonái ellen elkövetett támadásokat.

Az EU-tagállamok megvitatják a lehetséges lépéseket, ha a felek továbbra is ellenállnak a feszültségcsökkentést szolgáló uniós javaslatoknak.

– tette hozzá Josep Borrell.

„Az EU a lehető leghatározottabban elítéli a megdöbbentő erőszakot. A KFOR erői, a média, a civilek és a rendőrség ellen elkövetett erőszakos cselekmények teljes mértékben elfogadhatatlanok” – írta a Twitteren.

