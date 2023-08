Jobbra kormányozná hajóját az EP-választások előtt az Európai Néppárt

Miután a hollandoknál, finneknél, olaszoknál és a svédeknél is olyanok kerültek kormányra, akik a migráció megfékezésével kampányoltak, a Néppárt is igyekszik hasonló politikát követni. A jövő évi EP-választások után is az övéké lehet a legnagyobb frakció, de ehhez hatásos kampány kellene.