A francia szakszervezetek ismét sztrájknappal igyekeznek Emmanuel Macron francia elnök tudtára adni: nem fogadják el a múlt héten parlamenti szavazás nélkül elfogadott nyugdíjreformot – írja a CNN.

A törvénymódosítás értelmében Franciaországban 62 évről 64-re emelnék a nyugdíjkorhatárt. Egyelőre azonban még az is kérdéses, hogy az Alkotmánybíróság jóváhagyja-e a költségvetési tervbe ágyazott nyugdíjreformot.

Emmanuel Macron egy szerdai televíziós interjúban is elmondta, a módosításra mindenképp szükség van a nyugdíjrendszer fenntarthatósága miatt. Hozzátette, reményei szerint év végére életbe is lép az újítás.

A legjobb válasz, amit adhatunk az elnöknek, ha emberek milliói sztrájkolnak és vonulnak ki az utcára

– biztatta a franciákat Philippe Martinez, az egyik legnagyobb franciaországi szakszervezet vezetője az LCI tévécsatornának adott nyilatkozatában.

A párizsi tömegközlekedést megbénította a csütörtöki munkabeszüntetés, a TGV-járatok – azaz a távolsági nagysebességű vasúti szolgáltatás – 50 százalékát törölték, de a Párizs–Orly repülőteret érintő utak esetében is számolni kellett változásokkal és fennakadásokkal.

A párizsi utcákat több helyen is szeméthegyek borítják, egy Associated Press-nek nyilatkozó helyi lakos elmondta, már patkányt is látott, a másik pedig azzal viccelődött, hogy a Chanel illatát jobban kedveli a francia fővárost mostanság beborító bűznél.

A közelmúltban elharapództak a franciaországi tüntetések: protestálók ezrei gyújtogattak, petárdákkal dobálták a rendőröket. A csütörtöki megmozdulásokra országszerte összesen 12 ezer rendőrt mozgósítottak, csak Párizsban 5 ezret.