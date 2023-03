Az ukrán csapás a megszálló orosz hadsereg által használt fontos vasúti összeköttetést célozta. Egyes felvételeken vörös felhő volt látható az éjszakai égbolton a robbanások után. Az ukrán katonai hírszerzés arról számolt be, hogy a robbanás megsemmisített egy rakomány orosz Kalibr cirkálórakétát, amelyet Moszkva az ukrán kritikus infrastruktúrák elleni támadásra használt – számolt be róla a CNN.

A rejtélyes robbantássorozat előkészíti a Krím ukrán félsziget mentesítését a megszállóktól – áll az ukrán katonai hírszerzés közleményében. Az orosz média azonban arról számolt be, hogy a Moszkva által támogatott krími hatóságok „ukrán drónok éjszakai támadását” okolták azért, mert egy műszaki iskolát és lakóövezeteket is értek.

❗️GUR: an explosion in the occupied city of Dzhankoy in the north of Crimea destroyed the Russian "Kalibr NK" cruise missiles during their transportation by rail



These missiles are designed for launches from surface ships, reported Ukrainian military intelligence pic.twitter.com/cWlJsKOCr1