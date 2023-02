Az időjárás továbbra is jelentős szerepet játszik Oroszország ukrajnai háborújának lefolyásában – derül ki a brit védelmi minisztérium közleményéből.

– írta a védelmi hírszerzés.

(1/4) The weather continues to play a significant role in the course of Russia’s war in Ukraine. With the ground frozen, there has likely been little change in cross country mobility (CCM) conditions in eastern Ukraine in recent weeks.