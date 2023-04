Ez a társadalmi jelenség a 125 millió fős ország 15 és 64 év közötti rétegből nagyjából két százalékot, azaz mintegy 1,46 millió embert érint, melynek 60 százaléka férfi.

A novemberben, 11 300 ember bevonásával készített, és nemrég nyilvánosságra hozott tanulmány a japán kormány eddigi legátfogóbb kutatása a témában. Az eddigi tokiói vezetés által készíttetett tanulmányok elsősorban a fiatal felnőtteket vizsgálták, szakértők azonban rámutattak arra, hogy az akkor diákkorú válaszadók felnőttként is folytatták az elzárt életmódot, ezért a pontosabb adatok érdekében a vizsgálódásokat ki kell terjeszteni a dolgozókra is.

Naito Kodzsi kormányhivatalnok a sajtónak azt nyilatkozta, hogy sok hikikomori megszokta a Covid-19 idején bevezetett korlátozásokat és már nem képes visszatérni korábbi életéhez. A hikikomorik nagy része amúgy munkaképes, felnőtt ember, azonban rendszerint nem vesznek részt semmilyen társadalmi tevékenységben, nem járnak iskolába, többnyire otthonaikat sem hagyják el – azon kevesek pedig akik dolgoznak, munkájukat többnyire távfoglalkoztatásban végzik.

