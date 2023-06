Megsemmisült a kahovkai vízerőmű gátja, amely Herszon régió oroszok lakta területén található. Kedden, a reggeli órákban kezdett el terjedni egy felvétel a közösségi oldalakon, amelyen az látható, ahogy ömlik a víz a vízerőmű lerombolt gáti szakaszán.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH