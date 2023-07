Az Aljazeera szerint az indiai jobboldal a film szexjelenetén akadt ki, amelyben a Hindu szentírásnak számító Bhagavad Gita egyik sora hangzik el. („Én lettem a Halál, a világok pusztítója”). Uday Mahurkar indiaipolitikai elemző a film rendezőjének szánt levélben úgy fogalmazott, hogy a jelenet ,,közvetlen támadás” hinduk milliárdjainak vallási meggyőződésével szemben. Az elemző a Twitter-oldalán is közzétett levelében arra kérte Nolant, vágja ki a jelenetet a filmből.

. @OppenheimerATOM

To,

Mr Christopher Nolan

Director , Oppenheimer film



Date : July 22, 2023



Reg: Film Oppenheimer’s disturbing attack on Hinduism



Dear Mr Christopher Nolan,



Namaste from Save Culture Save India Foundation.



It has come to our notice that the movie…