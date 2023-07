Nadja Hahn, az Ö1 újságírója saját bevallása szerint közel két évtizede evez az ominózus bécsi Duna-szakaszon, de még soha nem látott ott medúzát – írja az Oe24.at.

A zsurnaliszta a Twitteren posztolt a szokatlan észlelésről:

Ich rudere seit 17 Jahren in der Kuchelau in Wien. Quallen haben wir dort noch nie gesehen. Was hat das zu bedeuten? Ist das normal? Was sagen die Wissenschaftler unter euch? pic.twitter.com/w0hELkxk18