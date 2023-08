A híres és közkedvelt ukrajnai nyaralóhely, Odessza először hivatalosan is megnyitotta strandjait, miután 2022 februárjában Oroszország megtámadta Ukrajnát.

Egyelőre hat strand nyitotta meg kapuit szombaton a fürdőzni vágyók előtt Odesszában a Fekete-tenger kikötőjében – ezt Oleg Kiper, az Odesszáért is felelős közigazgatási terület vezetője közölte.

Elmondása alapján a strandok reggel nyolc órától este nyolc óráig állnak rendelkezésre. Ugyanakkor ha légiriadót fújnak, esetleg gyanús tárgyak jelennek meg a légtérben és a vízben, illetve vihar várható, akkor a strandok zárva lesznek.

Gennyadij Truhanov, Odessza polgármestere hozzátette, hogy riasztás esetén a strandok közelében óvóhelyeket létesítenek, a vízben pedig speciális hálókat helyeztek el, amelyek megakadályozzák az aknák bejutását.

A polgármester arra külön felhívta a figyelmet, hogy a nem hivatalos, így nem ellenőrzött strandok látogatása Odesszában továbbra is rendkívül veszélyes.

A mi feladatunk a szükséges infrastruktúra előkészítése. Bár az én személyes meggyőződésem szerint nem éppen a mostani időszak a legalkalmasabb a tengerparti pihenésre, miközben hazánk védői minden egyes méter ukrán földért megküzdenek

– jelentette ki Odessza vezetője.

A hagyományosan az oroszok is által sűrűn látogatott Odessza strandjai a háború kezdete óta zárva tartanak, elsősorban a vízben sodródó, majd partra vetett aknák veszélye miatt. Ennek ellenére többen is illegálisan strandoltak a Fekete-tenger partjánál, amelynek nem egy esetben tragédia lett a vége: több illegális fürdőzővel is ilyen, partra vetett akna végzett.

(via Meduza)