Ősszel hatályba léphet Olaszországban az a jogszabály, amely korlátozza, hogy a friss jogosítvánnyal rendelkezők milyen teljesítményű autókat vezethetnek. A tervezet szerint a kezdő vezetők – mindazok, akik a vezetési jogosultságukat három éven belül szerezték meg – a jövőben nem ülhetnek nagy teljesítményű személygépkocsiba, így például sportkocsikat sem vezethetnek – írta a vezess.hu.

Amint életbe lép a változtatás, a friss jogsisok a 95 lóerőt (70 kW) vagy a tonnánként 75 lóerőt (55 kW) meghaladó, belső égésű motorral hajtott autókat nem vezethetik majd. Ez kiterjed a hibrid és elektromos hajtású járművekre is, melyek 88 lóerősnél (65 kW) erősebbek.

Ez az intézkedés annak a következménye, hogy júniusban, Rómában bekövetkezett egy közúti tragédia, amely valósággal sokkolta a közvéleményt.

Egy ismert, fiatal YouTube videós Rómában egy Lamborghinivel botrányos közlekedési magatartást tanúsítva, más sofőrök életét veszélyeztetve, a megengedett sebességet jelentősen túllépve kezdett előzésbe, és összeütközött a szemből érkező Smart személygépkocsival. A kisautóban ülők közül egy 5 éves kisfiú életét vesztette, egy 4 éves kislány, valamint az autót vezető édesanya pedig súlyosan megsérültek.

A Napi.hu korábban beszámolt arról, hogy az olasz Nemzeti Statisztikai Hivatal 2021-es adatai szerint a 15-29 éves korosztályban a közúti balesetek a vezető halálozási okok, az összes halálozás 35 százalékát teszik ki – ezzel jóval megelőzve az öngyilkosságokat (12 százalék) és a rákot (13 százalék).

Több szigorításra is számíthatnak az olaszok

A jövőre nézve az sem zárható ki, hogy további pluszelvárásokat, kötelezettségeket vezetnek be nagy teljesítményű gépkocsi vezetésével kapcsolatban a rutinosabb vezetőkkel szemben is. Ausztráliában is hasonló korlátozással állt elő a kormány, ott 177 lóerőnél erősebb autókat nem vezethetnek a friss vezetői engedéllyel rendelkezők.

Az olasz tervezetben az is benne van, hogy az a fiatalkorú, aki ittasan vagy kábítószeres állapotban közlekedett (pl. kerékpárt, segédmotoros kerékpárt vagy e-rollert stb. vezetett ilyen állapotban), 24 éves koráig egészen biztosan nem szerezhet gépjármű vezetésére jogosító engedélyt.

Egy törvényjavaslat szerint az új sofőrök és a 21 év alatti fiatalok esetében külön szabály vonatkozik arra, hogy alkoholfogyasztás után volán mögé ülhetnek-e. Az ő esetükben az eltiltás abszolút érvényű, nem ugyanaz, mint az összes többi autós számára meghatározott küszöbérték.

Egy új törvényjavaslat szerint Olaszországban hat hónapnyi szabadságvesztéssel kellene büntetni azt a 21 év alatti, vagy friss jogosítvánnyal rendelkező olasz sofőrt, aki éjszaka egynél több utast szállít. A cél egyértelmű: radikálisan csökkenjenek a diszkóbalesetek.

A britek bevezetnék a „gyenge jogosítványt”

Az igényt a javaslatra szintén egy fiatalokat érintő halálos baleset idézte elő, amelynek következtében a tervek alapján a 25 év alatti sofőrök nem szállíthatnának náluk fiatalabb utasokat a jogosítvány megszerzését követő 1 évben. Ezen túl az a terv, hogy a fiataloknál szigorúbban vennék a büntető tételek alkalmazását is.

Nemrég Budapesten is hasonló tragédia történt a közutakon, amikor az Árpád hídon okozott balesetet két nagy teljesítményű autó, és egyikük halálra gázolt egy kerékpárost. Ez az eset is hatalmas közfelháborodást váltott ki.