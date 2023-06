Terjedelmes helyzetértékelést adott, a többi közt Vlagyimir Putyin rezsimjéről is Orbán Viktor a Bildnek adott interjújában. A magyar miniszterelnök a lap főszerkesztő-helyettesével, Paul Ronzheimerrel ült le beszélgetni, amelyben a helyzet félreértésének nevezte, hogy Ukrajna nyugati fegyverekkel megnyerheti a háborút. A kormányfő nem tartja háborús bűnösnek az orosz elnököt és szuverén nemzetnek Ukrajnát, és a a Wagner-csoport lázadása árnyékában is propagandának nyilvánította Putyin hatalmának a gyengüléséről felröppenő híreket. Szerdán megjelent az interjú második része is a német lapban.

A migráció Európa történelmi kihívása

Ebben a kormányfő hosszan beszélt a migrációról, megismételve, hogy ez a kérdés egyre inkább történelmi kihívássá válik, az európaiak pedig képtelenek megtalálni a megfelelő választ rá. Majd újra felvázolta álláspontját arról, hogy fizikailag kívül kell megvárni az adott tagország döntését arra vonatkozóan, az illető beléphet-e az országba, vagy sem.

Orbán Viktor úgy véli, a németek „szeretik a migrációt”, ami az ő döntésük, Magyarországon viszont más a vélemény.

„Szerintünk ez túlságosan kockázatos. Ezért elutasítjuk a migrációt, különösen az illegális fajtát. És egyértelműen különbséget teszünk a vendégmunkások és a migránsok között” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a németek nem tesznek a kettő között különbséget, a magyar megközelítés viszont óvatosabb.

A menekültügyi megállapodást azért ellenezte Orbán Viktor, mert véleménye szerint az „egy ösztönző tényező”, ami azt üzeni az embercsempészeknek, hogy nyugodtan folytathatják a tevékenységüket.

Orbán Viktor csak a saját választóival foglalkozik

Arra a felvetésre, hogy Európában sok politikus és civil tartja őt populistának, bizonyos újságok pedig diktátornak nevezik, Orbán Viktor annyit mondott, hogy egyáltalán nem foglalkozik velük, hiszen ők nem a választói. A magyar kormányfő eddig tizenhat évet töltött ellenzékben és tizenhetet kormányon.

Szóval veszítettem, nyertem, aztán megint veszítettem, visszajöttem. Ezt nevezem én demokráciának

– summázta a miniszterelnök, Európában példa nélkülinek tartva saját politikai teljesítményét.

A magyar-orosz kapcsolatra visszatérve Orbán szerint most nem lenne helyénvaló felhívni Putyint: „Miért is tenném? Mi komoly emberek vagyunk. Ha felhívjuk egymást, akkor az azt jelenti, hogy valamit el szeretnénk érni. Ha az embernek nincs valamilyen ajánlata (...), akkor miért beszélgetnénk?” A miniszterelnök szerint az a probléma, hogy Magyarország nem elég erős Európában ahhoz, hogy az eseményeket a béke irányába terelje.