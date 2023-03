Ukrajna elit egységekkel erősíti a területet, miközben a reguláris orosz hadsereg és az orosz Wagner zsoldoscsoport erői tovább nyomultak előre Bakhmut északi külvárosaiba – közölte a brit védelmi minisztérium a Twitteren közzétett napi hírszerzési közleményében.





Az elmúlt 36 órában két kulcsfontosságú hidat romboltak le Bahmutban – közölték, hozzátéve, hogy az ukránok által védett utánpótlási útvonalak a városból egyre korlátozottabbak.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 March 2023



