A KVERT elnevezésű tudományos csoport, amely a vulkánkitörésekre való reagálás szervezésével foglalkozik, közleményében arról számolt be, hogy hétfőn éjjel „erős, robbanásszerű kitörés” történt a Sivelucs vulkánon, amely Oroszország csendes-óceáni partvidékén, a Kamcsatka-félszigeten található. A robbanások mintegy tíz kilométeres magasságba lövelték ki a hamut.

The Shiveluch volcano in Russia's Kamchatka Peninsula erupted sending an ash plume up to 10 kilometers high that may pose threat to air traffic, the Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT) said.https://t.co/nbTJx5eX7v