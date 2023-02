Az elnök arról beszélt, hogy Moszkva diverzánsokkal meg akarja buktatni Moldova kormányát, hogy az ország orosz befolyás alá kerüljön, és ezzel sikerüljön meggátolni tervezett csatlakozását az Európai Unióhoz.

Maia Sandu elmondta, hogy a hírszerzési forrásokból

olyan tervezett akciókról szereztek tudomást, amelyekben katonai kiképzésben részesült, civil ruhás diverzánsok vennének részt, és állami épületek ellen hajtanának végre támadásokat, túszokat is ejtve.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a moldovai hatóságok továbbra is ellenőrzésük alatt tartják a helyzetet az országban, és biztosította a lakosságot, hogy a Kreml terve nem fog működni.

A 3,2 millió lakosú Moldova tavaly júniusban kapta meg az európai uniós tagjelölti státuszt.

Február 10-én Maia Sandu arra hívta fel a figyelmet hivatalos Twitter-oldalán, hogy Moldova légterét megsértette egy orosz rakéta, ezért mindent megtesznek az ország biztonsága érdekében. „Attól még, hogy semleges álláspontot foglalunk a háborúban, az még nem jelenti azt, hogy nem állíthatunk védelmi vonalakat az emberek védelmére” – írta az elnök.

