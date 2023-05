A régió kormányzója, Szerhij Liszak elmondta, hogy egy három és egy hat éves fiú is a sebesültek között van, miután Dnyiprót csütörtök este támadás érte drónokkal és rakétákkal – jelenti a Reuters.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy a támadás érte az egészségügyi intézményt, és közölte, hogy a hatóságok dolgoznak a kórházból a többiek kimentésén.

#BREAKING Russian rocket hits medical clinic in E. Ukraine: At least one dead and 15 others injured, including two children 3 & 6 yrs old, in a missile strike on the clinic in Dnipro. “We must defeat these inhumans irrevocably and as quickly as possible. Because our time is our… pic.twitter.com/PlIhG1GiF9