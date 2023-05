A német külügyi tárcavezető azzal vádolta kínai kollégáját, hogy az agresszor, azaz Oroszország oldalára állt. „A jó és a rossz, az agresszor és az áldozat harcában semlegesnek maradni egyet jelent az agresszor mellé állással” – jelentette ki Annalena Baerbock kedden Berlinben kínai kollégájával folytatott megbeszélése után.

A kínai külügyminiszter azzal védekezett, hogy Peking nem nézi tétlenül a vérengzést, de nem is önt olajat a tűzre, hanem továbbra is az azonnali fegyvernyugvást igyekszik elérni – számolt be róla az Euronews.

Peking el akarja kerülni az újabb hidegháborút

A kínai külügyminiszter Csin Kang azt állította, hogy országa sosem szállít fegyvert válságövezetekbe, az orosz és kínai cégek között pedig „normális kapcsolatok” vannak. A politikus szigorú ellenlépésekkel fenyegetett arra az esetre, ha egy ország szankciókat vetne ki Kína ellen.

A miniszter szerint el kell kerülni a Kína és a Nyugat közötti új hidegháborút, amelynek veszélye szerinte az Egyesült Államok tevékenysége miatt fenyeget. Washington a lekapcsolódás, a Kínával folytatott gazdasági kapcsolatok megszakításának politikájára biztatja a nyugati országokat, ami komoly fenyegetés a globális gazdaság stabilitására, ami Európának is sokba kerülne, ha valósággá válna – mutatott rá Csin Kang.