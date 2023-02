Újságírók egy csoportja betekintést nyert az „Oroszország stratégiai céljai Beloruszban” című belső dokumentumba, mely szerint a Kreml 2030-ra teljes ellenőrzést tervez Belorusz politikai, gazdasági, valamint katonai irányítása felett – írja a Lettországban működő független orosz oknyomozó portál, a Meduza.

Az orosz sajtó úgy tudja, hogy a 17 oldalas dokumentumot 2021-ben dolgozhatták ki. A terv alapján 2030-ig az orosz hatóságok azt remélik, hogy a belarusz törvényhozást az oroszhoz igazítják, átveszik az ország külpolitikai irányítását, valamint növelik az Orosz Föderáció katonai jelenlétét Beloruszban.

Az szintén a forgatókönyv része, hogy az orosz nyelv elsőbbséget fog élvezni a belarusz nyelvvel szemben, ahogy az orosz útlevelek kiadására is egyszerűsített eljárást vezetnének be, hogy „létrehozzák az integrációban érdekelt oroszok rétegét".

Ukrajna az oroszokkal együtt szankcionálja Beloruszt

Ukrajna nagyon úgy tűnik, hogy már most egységben kezeli Beloruszt és Oroszországot, ugyanis január végén a legnagyobb belarusz állami vállalatok is felkerültek a szankciós listára. Egész konkrétan 182 orosz és belorusz céget tettek legutóbb indexre az ukránok. Ezt akkor maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette be, hogy Ukrajna szankciókat vezetett be 182 orosz és belorusz cég, valamint három személy ellen.

Mindeközben az Európai Parlament azt szintén januárban állapította meg, hogy különleges nemzetközi törvényszék létrehozására van szükség az Ukrajna elleni orosz agresszió során elkövetett bűncselekmények felelőseinek elszámoltatására.

Vagyis az EP-képviselők szerint el kell érni, hogy az orosz és a belorusz politikai és katonai vezetést felelősségre vonják az Ukrajna elleni agresszió során elkövetett bűncselekményekért, a számos ukrán városban elkövetett atrocitások ugyanis rávilágítanak a háború brutalitására.