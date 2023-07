Vlagyimir Putyin orosz elnök barátjával, egyben kollégájával, Alekszandar Lukasenka belorusz elnökkel közösen látogatott el a Vaalam szigetén található ortodox kolostorba. Erről a vezetők találkozójáról készült felvételek tanúskodnak, amelyek azóta is futótűzként terjednek az interneten.

Ami egyből szemet szúr, hogy az orosz elnöknek mintha nehezére esne a séta, és kissé sántikálva húzná a lábát, miközben a belorosz elnök mellett lépdel. Bár az nem állapítható meg egész pontosan, hogy mi történhetett, Putyin elnök mintha a bal lábára sántítana.

A Vaalam szigeten épült kolostor, ahol Putyin és Lukasenka elnök tiszteletét tette, a messzi északon található, Oroszország Karélia nevű területén, a Ladoga-tó közelében. A Vaalam kolostor központi épületét még a 14. században húzták föl, majd az ismert vallási központot 1715-ben Nagy Péter orosz cár parancsára újították fel. Évtizedeken át a Vaalam kolostor számított az orosz birodalom kulturális és vallási központjának, amelyet a cárok és az orosz egyház is mindenkor bőkezűen támogatott.

Ezt a hagyományt követve érkezett Vaalamba ezúttal Vlagyimir Putyin és Alekszandar Lukasenka, akik az elmúlt években is ugyanúgy ellátogattak közösen júliusban a kolostorba, ahol máig egy férfiakból álló szerzetesrend tevékenykedik. A felvételek alapján az elnökök imádkoztak is miután egy séta keretében bejárták a rend területét. Még Lukasenka is, aki elsősorban elnöksége kezdetén hangsúlyozta több alkalommal, hogy ő magát ortodox ateistaként határozza meg, jelentsen ez bármit is.

A kolostorvizit egyébként a két elnök kétnapos találkozójának egyik programpontja volt: Putyin és Lukasenka már vasárnap Szentpéterváron üléseztek: a Belta belorusz ügynökség jelentése szerint többek között a térség helyzetéről, biztonságáról, valamint kereskedelmi és gazdasági kapcsolatairól egyeztettek. Ezt követően a Finn-öbölben fekvő Kronstadt tengeri kikötőbe utaztak, ahol megtekintettek, majd helyiekkel és ott nyaraló turistákkal társalogtak.

A találkozó érdekessége, hogy a vasárnapi volt Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér június végi lázadása óta Vlagyimir Putyin és Alekszandar Lukasenka első hivatalos személyes egyeztetése.

Az elnök, aki havonta más rákban szenved Vlagyimir Putyin egészségi állapota a háború kezdete óta találgatások és a legváltozatosabb spekulációk tárgya. Az „értesülések” alapján az orosz elnök volt már rákos, ahogy Parkinson-kóros is. Ezek bizonyítékaiként nem egyszer említik arcának duzzanatait és remegő lábait. Maga Putyin elnök arról eddig nem nyilatkozott, hogy valóban lenne-e bármiféle halálos vagy nem halálos betegsége.

