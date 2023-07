A Belaruszban tartózkodó wagneristák

– ezt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott szentpétervári találkozóján mondta.

Nevetve tette hozzá: nem tudja visszatartani őket, „kirándulni akarnak Varsóba”.

„Talán nem kellene kimondanom, de elmondom...azt kérdeztem, miért akarnak nyugatra menni? Hát, hogy Varsóba és Rzeszowba menjenek egy körútra” – idézte Lukasenkát az Interfax.

Beszélt arról is, hogy a megállapodás szerint inkább Belarusz központjában tartja őket, nem szeretné őket átcsoportosítani oda,

– folytatta a beszámolót Lukasenka, miközben a kikerült videón jól látható, hogy Putyin először mosolyog, majd a fejét fogja.

⚡️During the meeting with putin, Lukashenko said that the "Wagner" mercenaries began to stress him - they want to go for Poland.



"Let's go on an excursion to Warsaw and Rzeszów!" - Lukashenko quotes the statements of the Wagner mercenaries.



????Follow@Flash_news_ua pic.twitter.com/xF5v6WqmCs