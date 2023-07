Bár Prigozsin azt állította, hogy a felkelés nem az orosz elnök ellen irányult, hanem Szergej Sojgu védelmi miniszter és Valerij Geraszimov tábornok katonai főnökök eltávolítását célozta, Vlagyimir Putyin tekintélyét megingatta az orosz arisztokrata felső vezetés körében.

Prigozsin azután vetett véget a felkelésnek, hogy megegyeztek vele, Belaruszba mehet a katonáival együtt.

A videón üdvözölte a Wagner katonáit, és szégyennek nevezte az ukrajnai frontvonal közelmúltbeli fejleményeit. Megjegyezte, hogy a Wagner később újra csatlakozna a háborúhoz.

A felvétel megerősíti a hírt, miszerint a Wagner harcosai most a belorusz hadsereg katonáit képzik ki. Ez lenne az első felvétel Prigozsinról, amelyet azóta láthatunk, hogy a Wagner június végén fegyveres lázadást indított Oroszországon belül.

A gyenge fényviszonyok között készült felvételen Prigozsin egy aszfaltozott pályán állt egy mezőn, fák vették körül, valamint raktáraknak és sátraknak tűnő épületek egy katonai táborban.

A háttérben számos egyenruhás ember látható, akik éljeneznek. A gyenge fényviszonyok ellenére Prigozsin felismerhető a sziluettje alapján, és a korábbi nyilatkozatait ismerő orosz anyanyelvűek szerint a hangja és beszédmódja is összetéveszthetetlenül az övé.

