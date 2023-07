Azóta, hogy Jevgenyij Prigozsinnnak nem jött össze a közelmúltbeli pancserpuccs, sokan találgatják, hogy mi lesz a wagneresek és vezérük sorsa. Vlagyimir Putyin úgy tűnik a kezébe vette a „nem is létező" Wagner-csoport sorsát és a hírek szerint a zsoldosok vezetését egy magas rangú katonára bízná,

akit „Szedoj", magyarul „ősz hajú” néven ismernek.

A nom de guerre, azaz a háborús név az Európai Unió szankciós dokumentumai, francia hivatalos dokumentumok és orosz médiajelentések szerint Andrej Trosevhez, (nyitóképünkön) a Wagner egyik magas rangú parancsnokához tartozik – írja a portfolio.hu.

Andrej Trosev az Európai Unió szankciós dokumentumai, francia hivatalos feljegyzések, és orosz médiajelentések szerint jelenleg is a Wagner csoport magas rangú parancsnoka. Neves társai között van Dmitrij Utkin, a GRU (orosz katonai hírszerzés) egykori különleges tisztje és a Wagner egyik alapítója.

A Telegram Wagner-párti csatornáin többször „Szedoj" hívójellel azonosították Trosevet, és elismerték, hogy ő a csoport egyik legmagasabb rangú parancsnoka. A Kommerszant című orosz újság idézte Putyint, aki azt állította, hogy Trosev hatékonyan vezette a Wagnert.

Hivatalosan Trosev április 5-én született Leningrádban (ma Szentpétervár), bár az orosz források és a nyugati szankciós dokumentumok között van némi eltérés a születési évét illetően. A Szovjetunió afganisztáni háborújában szolgált, majd később csatlakozott az orosz gyorsreagálású különleges erők SZOBR nevű egységéhez, és a Szovjetunió összeomlása után az orosz hadseregben szolgált az Észak-Kaukázusban.



Trosev kétszer is megkapta a Vörös Csillagrendet az afganisztáni szolgálatáért, és Oroszország legmagasabb kitüntetését, Oroszország Hőse címet is neki adományozták, amiért 2016-ban az Iszlám Állam fegyveresei elleni támadást vezette a szíriai Palmürában. Az orosz médiában 2017-ben felbukkant egy olyan 2016-os fénykép is, amelyen Putyin Trosev és Utkin mellett látható.

Vlagyimir Putyin orosz elnök orosz lapnak azt is közölte: a Wagner-csoport elutasította arra vonatkozó ajánlatát, hogy zsoldosaik harcoljanak Ukrajnában. Putyin beszélt arról is, hogy számos lehetőséget vázolt fel a csoportnak a folytatásra pár nappal azután, hogy Jevgenyij Prigozsin Wagner-főnök több ezer katonával megindult Moszkva felé, hogy leszámoljon a szerinte alkalmatlan orosz katonai vezetéssel.

Prigozsin tiszavirág életű lázadása után személyesen tárgyalt Putyinnal. Az orosz elnök közölte vele, hogy a Wagner zsoldosai folytathatták volna szolgálatukat, és ugyanannak a parancsnoknak az irányítása alatt, akivel addig.

Ő pedig nem más, mint az „ősz haj", akit a Wagner „ügyvezetőjeként” emlegettek.

Putyin állítása szerint a tárgyalóasztalnál a jelen lévő Wagner-harcosok közül több is rábólintott a felvetésre, Prigozsin viszont elvetette az ötletet, mondván, hogy „a fiúk nem fognak egyetérteni egy ilyen döntéssel.”

Mindeközben egy igencsak zavarba ejtő kép jelent meg Jevgenyij Prigozsinról.

Egy Telegram-csatornán jelent meg a különös fotó, amelyen a Wagner-vezér látszik, tábori körülmények között, alsónadrágban. A kép a napokban készülhetett.

A fotót megosztó Nexta szerint a fotót Belaruszban lőhették , ahova a korábbi hírek szerint sátortábort építettek a wagnereseknek.