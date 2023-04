Kemény vita folyik, de Novák Katalin már letette a garast

Egységesnek és erősebbnek kell lennie a NATO-nak, de a bővítésről szóló kérdéseket meg kell még vitatni, nyilatkozta Novák Katalin a TRT World angol nyelvű török állami hírtelevízió One on One című műsorának, amely hétfő késő este került adásba.