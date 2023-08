A szociáldemokrata politikus a korábbi években számos alkalommal kritizálta Orbán Viktor miniszterelnököt. Korábban a Westdeutcher Rundfunk (WDR) német regionális társaság egyik rendezvényén arról beszélt, hogy szerinte az Európai Unió túl régóta tűri a magyar kormányfőt, és már nem tud megértő lenni a magyar kormány tevékenysége felé. Szerinte amiatt, hogy az EU türelemmel viselte sokáig Orbánt, ő „úgy érezhette, hogy azt tehet, amit csak akar”, azonban most az Unió véget kell vessen a játszadozásnak és elvárhatja a szolidaritást.Azonban a vita oda-vissza zajlott a két politikus között: Orbán például még az orosz-ukrán háború kitörése előtt az Európai Parlamentben úgy nyilatkozott , hogy az uniós klímacsomag, a Fit for 55 - melyet többek között Timmermans dolgozott ki - megöli az európai középosztályt, mivel a tervezet megemeli az energiaárakat, és további áremelkedések is bekövetkezhetnek, ami lerombolhatja a középosztályt.