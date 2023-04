Ártatlannak vallotta magát Donald Trump mind a 34 ellene felhozott vádpontban – írja a Financial Times.

A volt elnöknek kedden kellett megjelennie meghallgatáson a manhattani büntetőbíróság előtt, miután múlt héten kiderült, hogy Alvin Bragg New York-i kerületi ügyész vizsgálata nyomán vádat emeltek ellene. Azzal gyanúsítják, hogy 2016-ban, az elnökválasztási kampány idején akkori ügyvédjén, Michael Cohenen keresztül 130 ezer dollárt juttatott el Stormy Daniels felnőttfilmes színésznő számára, hogy hallgasson a kettőjük között állítólag 10 évvel korábban zajlott intim kapcsolatról.

Donald Trump egyébként ezzel történelmet írt: ez az első alkalom, hogy egy volt amerikai elnököt bűncselekmény elkövetésével vádolnak meg. Az Egyesült Államokban a politikai vezetők elleni vádemelések soha nem jutottak az amerikai alelnököknél magasabb szintre.

Pontosan mivel vádolják a volt elnököt?

Az ügyészség azzal vádolja Donald Trumpot, hogy a 2016-os kampányidőszakban annak érdekében, hogy csapatával elfedjenek több kínos eseményt is az – akkor még csak elnökjelölt – üzletember múltjából, felkutattak és lefizettek lehetséges informátorokat. Ezeket a kifizetéseket pedig a könyvelés meghamisításával igyekeztek eltussolni.

Felvesszük a harcot, méghozzá nagyon keményen

– nyilatkozta a Reuters szerint Donald Trump ügyvédje, Todd Blanche. Hozzátette, a volt elnök „frusztrált, feldúlt és dühös” az ellene felhozott vádakkal kapcsolatban. „Ugyanakkor motivált is. Nem állíthatja őt meg ez az egész, még csak le sem lassíthatja.”

Donald Trump a tárgyaláson Kép: Reuters

Donald Trump rendre azt bizonygatja, hogy az ellene felhozott vádak valójában arról szólnak, hogy aláássák politikai hitelét és esélyeit egy újabb elnöki ciklusra. Az üzletemberből lett politikus már most javában készül a 2024-es elnökválasztásra, már be is jelentette az indulását a voksoláson.

Úton Lower Manhatten felé, a bíróságra. Annyira szürreális ez az egész – le fognak tartóztatni. El sem hiszem, hogy ez megtörténik Amerikában

– írta Donald Trump közösségi oldalán, mielőtt elkezdődött volna a meghallgatás.

Klasszikus őrizetbe vételre egyébként nem került sor, a volt elnök esetében eltekintettek a bilincstől és a fotózástól, ujjlenyomatot azonban vettek tőle. Szabadlábon védekezhet.

Alvin Bragg New York-i kerületi ügyész ugyanakkor figyelmeztette a vádlottat, az eljárás során ne számítson különleges bánásmódra „bárki is legyen Ön, bűncselekmények felett nem hunyhatunk szemet – és nem is fogunk”.

Stephanie Clifford, azaz Stormy Daniels Kép: Reuters

A bíró a következő tárgyalást december 4-re tűzte ki, és egyik fél számára sem adott ki hallgatási tilalmat.

Nem ez az egyetlen vitás jogi ügye

Egy másik ügyben is támadják Donald Trumpot, ráadásul a napokban derül fény arra, hogy ezzel kapcsolatban óriási baklövést követhetett el a volt államfő. Átnézhette ugyanis a Mar-a-Lago nevű rezidenciáján lévő minősített iratokat azt követően, hogy megkapta az azok visszaadását indítványozó idézést. Az igazságügyi minisztérium és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) nyomozóinak a Washington Post szerint erre már bizonyítékai is vannak.

A tanúvallomások, biztonsági kamerák felvételei és egyéb dokumentumok alapján Donald Trump tavaly májusban kivitte a dobozokat a garázsból azt követően, hogy megkapta a hivatalos kérvényt azok visszajuttatására. A nyomozók arra gyanakodnak, hogy ezt azzal a céllal tette, hogy átrostálja, mit tart meg, mit szolgáltat be.

Végül egy augusztusi házkutatás során az FBI több mint száz titkosított iratot talált az Egyesült Államok volt elnökének otthonában. Donald Trump azzal érvelt, hogy ezeket ő államfőként mozdította el, ilyen minőségben márpedig megvolt a joga ahhoz, hogy feloldja bármely hivatalos dokumentum titkosítását.