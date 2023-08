Eldőlt, Donald Trump volt amerikai elnök ellen újabb eljárást indítanak – adta hírül a Reuters. A CNN már korábban jelezte, sor kerülhet erre. De egy múlt heti New Hampshire-i kampánybeszédében maga Trump is kijelentette,

Ezúttal a 2020-as elnökválasztásba való állítólagos beavatkozással kapcsolatban indul eljárás, mégpedig Georgia államban.

Fulton megye kerületi ügyésze, Fani Willis nem kizárólag Trump ellen emel vádat az ügyben, több vádlott neve is felmerült. A 98 oldalas vádirat 19 vádlottat és összesen 41 vádpontot sorol fel. Mind a 19 személyt zsarolással vádolják, amely akár 20 évig terjedő börtönbüntetéssel is sújtható.

A közösségi médián keresztül a napokban bejelentette egyébként

hogy felkérték őket a tanúskodásra.

I can confirm that I have been requested to testify before the Fulton County grand jury on Tuesday. I look forward to answering their questions around the 2020 election.



Republicans should never let honesty be mistaken for weakness. https://t.co/3j73O1kLNj