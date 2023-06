Lassan nyoma sincs a járvány okozta pusztításnak a turizmusban, a nemzetközi vendégforgalom fellendülésére válaszul egymást érik a szállodanyitások Bécsben. A városi látványossággal is felérő, egyedi luxushotelek több kerületben borsos összegeket felemésztő, vadonatúj beruházásokat jelentenek – hívta fel a Napi.hu figyelmét a bécsi székhelyű GD Consulting tanácsadó cég vezetője, aki korábban a magyar turizmus külképviseletét irányította az osztrák fővárosban. Kovács Balázs rámutatott: az első kerületi belvárosi Ring, valamint harmadik (Landstraße) és a hatodik (Mariahilf) kerületek egyaránt érintettek a legújabb fejlesztésekben.

Műkincsgyűjtemények nyomában

A közelmúltban a Kärntner Ring 8. szám alatt nyitotta meg kapuit a Amauris Boutique luxus szálloda, amely a Relais & Chateaux hálózat első ausztriai egysége. A hotelben egyedi igényekre szabott kulináris szolgáltatásokat kínálnak, de emellett a művészetek kedvelői is megtalálhatják számításukat. A jellegzetesen egyedi ház gazdag márványborítású falai között a tulajdonosok műkincsgyűjteményeiből származó alkotásokat is felfedezhetik a vendégek – részletezte a képzeletbeli idegenvezetést a szakember, aki elmondta, hogy a szálloda egy ritka fekete-fehér színű pillangófajtáról kapta a nevét, és a hozzá kapcsolódó narratíva köré építette a design elemeit.

Ugyancsak a belvárosban, a Parkring 14-16. szám alatt két palota egybenyitásával alakították ki az Almanac Palais Vienna luxusszálloda belső tereit, amely Barcelona után a világ második Almanac háza. A szálloda hangulata a kortárs design-t és a császárkori bécsi örökség pompázatos elemeit ötvözi, ahol az üvegborítású átriumos megoldás egyszerre 150 vendég fogadására alkalmas. Ezzel kivételes ünnepi helyszíne lett Bécsnek, ahol luxus színvonalon és csúcstechnológiával elégítik ki a konferenciaigényeket is – mondta Kovács Balázs.

Bécsi szelet a pultból Érdekes kontraszt a luxuskategóriás szállodák mellett az a vendéglátásban elharapódzó trend, miszerint egyre több bécsi étteremben állnak át az önkiszolgálásra. A jelenség mögött a még mindig súlyos munkaerőhiány áll, illetve az irreális bérigények, ami miatt több üzletben megszűntetik a felszolgálást. Korábban a munkaerőhiányra a nyitvatartási idő rövidítésével és a szolgáltatások szűkítésével reagáltak a vállalkozások, most viszont már a szakképzetlen munkavállalók alkalmazásával is működtethető pultos önkiszolgálás terjed, még a több mint 330 éves kultúrájú kávéházi világban is. Sokan máris aggódnak a színvonal romlása miatt, egyes vélekedések szerint olyan a helyzet, mint a 60-as és 70-es években, amikor sok patinás bécsi kávéház húzta le a rolót, és helyüket autókereskedések, bankok vették át. Márpedig az osztrák gazdaság kamara (WKO) szerint Észak-Európában több példa van a sikeres modellváltásra. Például gyakori, hogy az éttermek napközben önkiszolgáló jelleggel működnek, majd este magasabb díjszabással asztalszervizre állnak át, amely koncepciót a jövőben az ausztriai kávéházak is követni fogják.

DJ-pult az elnöki lakosztályban

Kalauzunk elmondta, hogy a bécsi Opera közelében az Opernring 11. szám alatt található a szintén nemrégiben megnyílt O11 Boutique Hotel, igényes kiképzésű belső terekkel, fa, márvány és textil borítású szobákkal, a luxuskategóriás szálló a zene iránt fogékony vendégeket célozza meg. Az elnöki lakosztályban például külön DJ-pult található, míg a szálloda műkincsek kiállító tereként is funkcionál.

Az egykori színház épületéből átalakított Urbanauts Studios Fillgrader apartman-ház pedig Bécs hatodik kerületének egyik legújabb büszkesége. Az egykori színházi funkcióra emlékeztető tematikus szállodában a tágas szobák mellett jó felszerelt konyha is található.

Nem áll meg a beruházási láz

Ősszel a schwechati repülőtér után a Marriott szállodalánc második egységeként nyílik a Moxy Vienna City East hotel Bécs harmadik kerületében, ahol a kombi üzemeltetés egyszerre teszi lehetővé a letisztult korstílust kereső, klasszikus szállóvendégek és a hosszabb távra igénybevehető apartmanok lakóinak kiszolgálását.

2023 végén pedig a Bécs város „vistor economy” stratégiájának jegyében épülő The Hoxton Vienna szálloda nyitja meg kapuit, amely a Hoxton márka első egysége lesz a sógoroknál – derül ki a GD Consulting friss hotelkörképéből.

(Thurzó Katalin)