Michael McFaul, az Egyesült Államok volt oroszországi nagykövete és a nemzetközi szankciós munkacsoport koordinátora felszólította az összes nyugati országot arra, hogy bővítse ki az ukrajnai háború miatt szankciókkal sújtott befolyásos orosz emberek listáját – közölte a Meduza. Az orosz kormányról már tavaly is szkeptikusan vélekedő McFaul úgy fogalmazott blogján, hogy a szankciós koalícióban részt vevő országoknak korlátozásokat kellene bevezetniük

az orosz kormány minden tagjára;

Putyin Egységes Oroszország pártjának tagjaira;

a háborút támogató orosz pártok minden tagjára;

minden orosz milliárdosra;

az állami tulajdonú vállalatok minden vezetőjére és igazgatósági tagjára;

valamint minden putyini propagandistára, beleértve a háborút támogató művészeket is.

A volt oroszországi nagykövet véleménye szerint a korlátozásokat inkább bizonyos tisztségviselői pozíciókkal szemben kellene alkalmazni, semmint konkrét személyekkel szemben.

Nehéz értelmezni, hogy bizonyos személyeket miért szankcionálnak, másokat pedig miért nem

– írta blogján McFaul.

Megjegyezte azt is, hogy ezzel a módszerrel választás elé állítaná a befolyásos oroszokat – vagy lemondanak a pozícióikról, vagy kiterjesztik rájuk a szankciókat. Az orosz milliárdosok esetében azonban más megközelítést alkalmazna: szerinte

a szankciókat kivétel nélkül minden milliárdosra ki kellene vetni.

Ezt a végzetes pénzügyi csapást egyedül úgy úszhatnák meg, ha

nyilvánosan elítélik a háborút és Vlagyimir Putyin orosz elnök személyét;

vagyonuk felét Ukrajna újjáépítésére adományozzák

és megszabadulnak az oroszországi tőkebefektetéseiktől.

McFaul emellett azt javasolta, hogy a szankciós koalíciós országok mindegyike vessen ki az oroszokra egy kiegészítő adóterhet Ukrajna újjáépítésére. Ezt a pluszköltséget a turistavízum megszerzéséhez kötné. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő McFaul kezdeményezésére reagálva azt nyilatkozta:

nem valószínű, hogy bárki élni fog a javaslatokkal.

Hozzátette, hogy a nagy nevű orosz üzletemberek már belföldi piacon tevékenykednek leginkább. „Ott működnek a vállalkozásaik és befektetéseik is, így jövedelmük is itt keletkezik. Ezért nem valószínű, hogy az ilyen javaslatokat bárki is komolyan venné” – mondta Peszkov egy sajtótájékoztatón.