Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter megelőzte az ukrán parlament döntését és az X-en (volt Twitter) bejelentette be, hogy elküldte a lemondásáról szóló levelét a parlament elnökének.

I have submitted my letter of resignation to Ruslan Stefanchuk @r_stefanchuk, Chairman of the Parliament of Ukraine @verkhovna_rada

It was an honor to serve the Ukrainian people and work for the #UAarmy for the last 22 months, the toughest period of Ukraine’s modern history.

???????? pic.twitter.com/x4rXXcrr7i