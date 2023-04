Az orosz Wagner magánhadsereg harcosai pokoli éjszakát okoztak az ukrán fegyveres erők számára Bahmutban, ahol többek között áttörtek a város felé vezető egyik autópálya vonalát – írja a Lenta.ru.

A lap helyszíni tudósítókra hivatkozva arról is ír, hogy jelenleg is heves harcok folynak Bahmutban a város központjában, a vasútvonalak közelében, ahogy változatlanul zajlik a küzdelem az orosz és az ukrán seregek között a város délnyugati kerületeiben is.

A Napi.hu legutóbb akkor számolt be a bahmuti eseményekről, amikor a hét elején a Wagner-vezér, Jevgenyij Prigozsin szerint az oroszok lerohanták, és el is foglalták a bahmuti városházát.

2023. április másodika, 23.00 óra. Vladlen Tatarszkij jó emlékének feliratú orosz zászlót és a Wagner katonai magánvállalat zászlaját tűztük ki az artemovszki városházára. Jogilag Artemovszk elfoglaltatott

– jelentgette ki Jevgenyij Prigozsin Bahmut korábbi, orosz nevét használva.

A Wagner csoport vezetője hozzátette: a zászlóra a Szentpéterváron robbantással meggyilkolt haditudósítóról és bloggerről, Vladlen Tatarszkijról megemlékező felirat is került.