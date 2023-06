Műholdfelvételek tanúskodnak arról, hogy Belaruszban sorra épülnek ideiglenesnek tűnő építmények egy elhagyatott katonai bázison. Szakértők szerint ez a Wagner-csoport harcosainak lehet az új tartózkodási helye – számolt be róla a The New York Times.

Az építkezéseket először a Planet Labs észlelte a műholdfelvételeken, két nappal azután, hogy a Wagner-erők hirtelen leállították a Moszkva elleni menetelésüket.

A képeken az látható, hogy a zárt katonai létesítményen belül egy körülbelül nyolc hektáros sportpályát alakítottak ki, amelyen nagy sátrakhoz hasonló, hat sornyi ideiglenesnek tűnő építményt húztak fel.

A lap szerint az építmények mérete, színe és elrendezése hasonlít más katonai sátortáborokhoz, amelyeket az orosz-ukrán háborúban az oroszok és beloruszok építettek.

A bázis mintegy 130 kilométerre található Minszktől;

és kicsit több mint 20 kilométerre Aszipovicsi városától, ahol több katonai létesítmény, köztük egy gyakorlótér és egy nagy lőszerraktár is található.

Az egység az egyetlen olyan belarusz dandár, amely orosz Iszkander-rakétákkal rendelkezik – mondta a lapnak William Alberque, az International Institute for Strategic Studies védelmi és biztonsági társaság nukleáris fegyverekkel foglalkozó szakértője.

A Planet Labs két héttel ezelőtti felvételein még üres területek láthatók és a bázison alig vagy egyáltalán nem volt aktivitás.

Műholdfelvételek az Aszipovicsi melletti katonai bázisról, amelyeken jól látszik, hogy milyen gyors ütemben folyik az építkezés. Kép: Planet Labs

Hivatalos bejelentés arról nem érkezett, hogy a Wagner-zsoldosok egyáltalán elhagyják-e Ororszországot vagy az ukrajnai harcteret, ha igen, mikor utaznak tovább, illetve hol szállásolják el őket Belaruszban. Egy független orosz hírportál, a Versztka hétfőn szúrta ki, hogy Aszipovicsi lehet a Wagner-harcosok elhelyezésének helyszíne.

Valóban felajánlottuk nekik az egyik elhagyott bázist. Van kerítés, minden megvan, menjenek csak, állítsanak fel sátrakat

– mondta Alekszandar Lukasenko, Belarusz elnöke, kiemelve, hogy segíteni fognak, amiben csak tudnak.

Valamikor a bázis kiürítése után az Aszipovicsi regionális kormányzata 31 épületet vett fel egy ingatlanlistára, amely a bázis épületeit gyűjti össze. Ide felkerültek laktanyák, kantinok és műhelyek is. A nyilvántartás szerint az épületek összesen 37 hektár földterületen állnak.