A tengeren szállított orosz olaj ára felső határának meghatározása csökkenteni fogja Oroszország bevételeit, miközben stabilan tartja a globális energiapiacokat - idézi a hvg.hu a közleményt.

Noha az orosz nyersolaj hordónkénti felső árhatárát 60 amerikai dollárban határozták meg, az árkorlát a jövőben módosítható, hogy reagálni lehessen a piaci fejleményekre. Az ársapkát a részt vevő országok mindegyike azonos időben vezeti be a megfelelő hazai jogi eljárásain keresztül. Pénteken az orosz olajat 67 dollárért jegyezték.

Arról az uniós országok már korábban megegyeztek, hogy december 5-től tilalom alá esik az orosz olaj tengeri szállítása, febuár 5-től pedig a gázolaj is embargó alá esik. A döntés része, hogy egy bizonyos ár alatt továbbra is lehetséges a szállítás, illetve annak biztosítása és viszontbiztosítása, ezt a szintet tették most 60 dollárra. Az embargó és az ársapka a tengeren szállított olajra vonatkozik, Magyarország pedig a Barátság kőolajvezetéken keresztül szerzi be az orosz nyersolajat - ennek megfelelően átmeneti mentességet kapott a tilalom alkalmazása alól.

Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebookon is az írta, hogy Magyarország mentességet kapott az olajársapka alkalmazása alól.

A Portfolio.hu azt írja, hogy az oroszok máris elkezdték küldeni a fenyegető üzeneteket, amelyek az olajszállításokat érinthetik akár Magyarország irányába is. Így ez még inkább központi kérdéssé teszi, hogy mi lesz a 480-as itthoni ársapkával, miután a napokban már a kormány is jelezte, hogy az csak akkor tud fennmaradni, ha az orosz szállítások zavartalanok maradnak a Barátság kőolajvezetéken keresztül, illetve a százhalombattai finomító is zavartalanul tud működni.