Több mint egymilliárd köbméter földgázt továbbított a cseppfolyós gázt (LNG) fogadó horvátországi terminál az európai fogyasztóknak működésének szűk kilenc hónapja alatt - írja a Magyar Nemzet helyszíni riportja alapján.

Az LNG Croatia nevű, 280 méter hosszú úszó létesítmény kapacitása már most hét évre le van kötve, amiben szerepe van az MVM-csoportnak is. A legfontosabb szállítmányok Afrikából – főként Katarból – és az Egyesült Államokból érkeznek, de jött már Belgiumból, Ausztráliából és Nigériából is hajó.

Az első Magyarországra érkező szállítmányt az idén január 1-jén fogadta a terminál. Az MVM-csoporthoz tartozó Magyar Földgázkereskedő Zrt. (MFGK) horvátországi leányvállalata, az MFGK Croatia vette át és továbbította az energiahordozót. (A cég az idén július 1-je óta az MVM CEEnergy Zrt. nevet viseli.) A szállítmány a Tristar Rubyn érkezett, a hajó 155 ezer köbméteres kapacitását teljesen kihasználva.

A magyar vásárló hétéves szállításra összesen 6,75 milliárd köbméter kapacitást kötött le, amivel az MVM a krk-i terminál legnagyobb ügyfele. A lekötött mennyiségnek csak egy része érkezik magyarországi felhasználásra, a többivel kereskedik a társaság. A pontos arányokat üzleti titokként kezelik, annyi azonban tudható, hogy a Shell-lel kötött megállapodás értelmében évente 250 millió köbméter biztosan Magyarországra érkezik.