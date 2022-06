Az árstopok megújításáról június közepéig dönt a kormány - írta a magyar kormány a hivatalos Facebook-oldalán.

Eszerint minden árstopról külön hoznak majd döntést.

Jó intézkedések, ezért szeretnénk azokat fenntartani - olvasható a Gulyás Gergely kancelláriaminiszter fotójával illusztrált bejegyzésben.

A kormány a múlt héten Sopronban tartott háromnapos kihelyezett ülést. Ott ahol elfogadták az extraprofitadó kivetéséről szóló rendelkezéseket és a 2023-as költségvetést egyaránt. A kabinet a rezsicsökkentés fenntartása mellett is tartaná 2022-re a 4,9 százalékos, 2023-ra pedig a 3,5 százalékos GDP-arányos hiánycélt.

Lapinformációk korábban azzal számoltak, hogy a soproni ülésen döntenek az élelmiszerárstop és a kamatstop július elseje utáni sorsáról. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter vasárnap azonban már arról beszélt, hogy a kabinet a következő hetekben, az infláció alakulását figyelembe véve dönt az élelmiszerek és üzemanyagok árstopjának sorsáról. A kabinet tapasztalatai szerint ugyanis egyelőre nem tetőzött ezeknek a termékeknek a drágulása.

A döntésben minden bizonnyal segít majd, hogy a KSH szerdán publikálja a májusi inflációs adatokat. Azok várhatóan igencsak csúnyák lesznek.

Májusban akár 10,5 százalékos is lehetett az infláció, gyorsan épülnek be a költségek az árakba - mondta Virág Barnabás MNB-alelnök a monetáris tanács május 31-i ülését követően. A jegybank szerint kulcsfontosságú lesz, hogy a bérnövekedés milyen inflációs hatásokkal jár majd. Nagy Márton is úgy látja, hogy idén átlagban inkább 10 százalékos, mint alacsonyabb infláció várható Magyarországon.

Jelenleg összesen négyféle árstop érvényes a magyar gazdaságban: a hétféle élelmiszerre vonatkozó, a kétféle üzemanyagra, valamit a kamatokra vonatkozó árstop a jelenlegi szabályok szerint egyaránt július elsején fut ki, míg a rezsicsökkentésnek nincs határideje. Ezek együttesen jelenleg 5-6 százalékponttal húzzák lejjebb a hivatalos inflációt.