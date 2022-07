Az eladásokon egyértelműen észrevehető, hogy június utolsó hete, azaz az elmúlt hét volt az eddigi legmelegebb az idén. Ekkor 30 százalékkal több ásványvíz és 16 százalékkal több sör fogyott, mint egy héttel korábban, míg jégkrémből 12 százalékkal vettek többet - írja a Világgazdaság a Tesco tájékoztatása alapján. A vizes játékoknál 170 százalékos felfutást láthattunk és látszott a hőség hatása a ventilátorok eladásán is.

A Lidlnél növekedett az ásványvíz, a különféle szörpök és limonádék, valamint az alkoholos és alkoholmentes sörök értékesítése. Ezen árucsoportok esetében a darabszámot tekintve szinte mindegyiknél százalékosan két számjegyű növekedésről beszélhetünk az előző hónaphoz képest. A nyár abszolút slágerének a jégkrémek számítanak, áprilisról júniusra megnégyszereződött az eladott darabszám.

Kolbászok, húsok, zöldség

A SPAR áruházaiban a grillkolbászok, pácolt, fűszerezett, sütésre előkészített húsok erősebb keresletére is felfigyeltek. Jobban fogy ilyenkor a paprika, a paradicsom, és népszerűek a friss, szezonális zöldségek is. Természetesen melegben kelendőbb az ásványvíz, az üdítő, a bor és a sör: utóbbi kategóriában már nemcsak a nagyüzemek, hanem a kisebb hazai sörfőzdék kézműves termékei is.

Fesztiválozáshoz, utazáshoz szükséges kellékeket is keresik: bőröndök, utazótáskák, neszesszerek, irattartók, hűtőtáskák, strandszékek, matracok, napernyők, strandsátrak, rovarriasztók, napozóágyak és játékok tartoznak ide. De a kerti sütögetés eszközei is fogynak, továbbá a felfújható medencék és a matracok.

Az Auchannál, Pennynél és az Aldinál ugyanezeket a termékeket keresték a vásárlók a nyári hőség idején.

Mint arról a Napi.hu is beszámolt az Aldi esetében volt, hogy nagyjából közelharcot vívnak az emberek a ventilátorokért.