Szabados Gábor szerint sikeres volt a budapesti atlétikai világbajnokság. A sportközgazdász azt mondta az InfoRádióban, hogy a kilencnapos sportesemény megrendezése közelebb vitte Magyarországot ahhoz, hogy a házigazdája lehessen egy nyári olimpiának.

Sebastian Coe, a nemzetközi szövetség (WA) elnöke azt mondta, Budapest kiváló házigazdának bizonyult, ezért képesnek tartja Magyarországot arra, hogy megrendezzen egy olimpiát. Szabados Gábor szerint egy nagyon jól sikerült, jó hangulatú atlétikai világbajnokságon vagyunk túl. Országimázs szempontjából is hasznos volt a kilencnapos esemény, a szervezők jó képet festettek Magyarországról:

A vb jó közösségépítő, identitásképző rendezvényként került be a köztudatba.

Szabadidős fellegvárrá válhat-e a Nemzeti Atlétikai Központ?

Az igazi kihívást az jelenti majd, hogy mi lesz az infrastruktúrával. Szabados Gábor szerint az a fő kérdés, hogy a Nemzeti Atlétikai Központ vajon egy olyan helyszín lesz-e a jövőben, amit az emberek nap mint nap használnak. „Nemcsak a magyar atlétikának, hanem a hazai szabadidősportnak is az egyik fellegvárává kellene válnia.”

Erre megvan a szándék, de az infrastruktúrának is ki kell alakulnia. A stadiont visszabontják és csak 15 ezres lesz az aréna befogadóképessége. Célszerű lenne az atlétikai központ környékét is alkalmassá tenni a szabadidősportra, ezért a tervek szerint egy új futókör is lesz a létesítmény körül.

Egy második Margitsziget jöhet létre, amely várja mindazokat, akik sportolni, pihenni vagy kikapcsolódni vágynak.

A sportközgazdász szerint jövő év tavaszára készülhetnek el az említett infrastruktúra-fejlesztéssel. A világbajnoksággal kapcsolatos kiadásokat érintve elmondta, nagyjából 246 milliárd forintba került az infrastruktúra kialakítása. Ez az összeg nemcsak a stadionépítés, hanem a teljes tereprendezés költségeit is tartalmazza, hiszen egy rozsdaövezetben kellett megvalósítani a beruházást. Ehhez hozzáadódott még a közvetlen szervezési költség, amely 70 milliárd forintot tett ki. Ez azt jelenti, hogy

összesen 316 milliárd forintos kiadást eredményezett a világbajnokság idehozatala és lebonyolítása.

Ekkora kiadás nem fog megtérülni soha, de Szabados szerint ez nem is szerepelt a tervek között. Ennek fő oka, hogy a Nemzet Atlétikai Központ csak az atlétáknak és a szabadidősportok kedvelőinek készült, így óriási bevételekkel nem lehet számolni. A Puskás Aréna megépítése relatíve olcsóbb volt, nettó 150 milliárd forintba került, de ennél létesítménynél is „gyakorlatilag lehetetlen a megtérülés.”

Sebastian Coe mellett egyre többen egyre szélesebb körben beszélnek arról ismét, hogy az ország pályázzon-e olimpia megrendezésére. Ezen hangokat most felerősítette a sikeres atlétikai világbajnokság. Szabados Gábor úgy fogalmazott: Magyarország gyakorlatilag már minden sporteseményt megrendezett az olimpián kívül.