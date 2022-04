A lakossági hitelpiac alapvetően meghatározó konstrukciója lett a 2019 júliusa óta elérhető babaváró kölcsön: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint ez év januárjára 1592,6 milliárd forintra duzzadt az ügyfeleknél lévő állomány, amely a teljes lakossági hitelportfóliónak a 17 százalékát, a fogyasztásihitel-állománynak pedig a 37,6 százalékát adta az idei év elején - írja a CIB Bank elemzésében.

Az erős és stabilnak mondható kereslet nyomán a babaváró hitel rövid idő alatt az egyik legnépszerűbb lakossági hitelkonstrukcióvá vált: a teljes lakossági portfólió közel felét adó lakáscélú hitelek után a második legfontosabb termékké lépett elő a kimutatott állomány alapján, megelőzve így a személyi kölcsönöket és a szabadfelhasználású jelzáloghiteleket is. A babaváró kölcsön meghatározó szerepét jól szemlélteti az is, hogy a bevezetése óta megkötött hitelszerződések volumene meghaladta az 1640 milliárd forintot, ami azt jelenti, hogy havi átlagban közel 53 milliárd forintnyit helyeztek ki a pénzügyi szolgáltatók a támogatott konstrukcióból.

Önerőként is felhasználható

A gyermekvállalást tervező családoknak kidolgozott babaváró kölcsön iránti intenzív érdeklődés nem véletlen: az akár tízmillió forintos összegű, szabadon felhasználható hitel futamideje 20 év is lehet, miközben már az első gyermek megszületésekor is kamatmentessé válik a felvett hitel, sőt, három gyermek érkezésekor már a teljes fennálló tartozást az állam babaváró támogatásként kifizeti. Szintén nagy előnye a konstrukciónak, hogy a kölcsönt 75 százalékban lakáscélú hitel önerejeként is elfogadják a bankok, tehát az otthonteremtést tervező pároknak ebből a szempontból is jelentős segítség lehet.

A támogatott hitel igénylésének persze vannak feltételei: ezek közül a legfontosabb, hogy csak olyan házastársak igényelhetik, ahol mindkét érintett betöltötte a 20. életévét, de a feleség legfeljebb 40 éves. Fontos feltétel még, hogy a házaspár legalább egyik tagjának rendelkeznie kell legalább három év folyamatos társadalombiztosítási jogviszonnyal, és az igénylőknek banki hitelbírálaton is szükséges átesniük.

„A babaváró kölcsön egyértelműen beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és a CIB Banknál is folyamatos, intenzív érdeklődést tapasztalunk a konstrukció iránt. Várakozásaink szerint az előttünk álló időszakban is erős maradhat a kereslet a babaváró kölcsönnél, jelentős részben azért, mert a lakáspiac a bizonytalanabbá vált külső környezet ellenére is nagy aktivitást mutat, miközben várhatóan még nagyon sokan ki szeretnék használni a konstrukció nyilvánvaló előnyeit” – nyilatkozta Ákos Tamás, a CIB Bank lakossági üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese.