Ramocsa Dávid, a Deloitte Legal adóperes ügyvédje elmondta, hogy egy ellenőrzött gépjárműalkatrész-nagykereskedő rendszerében több fiktív vevőt is találtak, akik nagy értékben vásároltak, azonban az általuk megrendelt alkatrészeket ténylegesen kiszállították más címre, valós cégeknek és személyeknek. A tényleges vevők közül páran egyáltalán nem foglalkoztak autószereléssel, mások hivatalos forgalma pedig irreálisan kevés a beszerzett termékek mennyiségéhez képest – számolt be az Üzletem.hu.

Az érintett vevők sem úszták meg a jogkövetési vizsgálatokat: az adóhatóság rövidebb, koncentráltabb ellenőrzésekkel próbálja rávenni az adózókat, hogy önként pótolják a hiányosságaikat, ez pedig az esetek nagy részében sikeresnek is bizonyul. Amennyiben a vizsgálat eredménytelen, úgy az adóhatóság egy hosszabb, teljeskörű ellenőrzést folytat le, és szükség esetén szankciót szab ki az adózóra.

Hamis autóalkatrészek és illegális szoftverek garmadája

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerdai Facebook-bejegyzésében tette közzé, hogy hamis autódiagnosztikai eszközöket, alkatrészeket, illetve illegális szoftvereket foglaltak le egy Győr-Moson-Sopron vármegyei vállalkozástól. A pénzügyőrök találtak rá a cég ügyvezetője által jóval a piaci ár alatt meghirdetett termékekre az interneten, majd próbavásárlással folytatták a vizsgálatokat. 54 ezer forint értékben rendeltek diagnosztikai eszközöket és szoftvert, de ezekről sem számlát, sem nyugtát nem kaptak.

A pénzügyőrök a Járműipari Forgalmazók Szellemi Tulajdon-védelmi Szakmai Egyesülete (JAF) szakértője segítségével megállapították, hogy a vásárolt eszközök egytől-egyig hamisítványok. Az ügyvezető beismerte, hogy egyéb hamis termékek is vannak a cég székhelyén, a melléképületekben, és a saját járművében is. A számítógépén és a laptopján is illegális autódiagnosztikai szoftvereket találtak, ettől függetlenül a NAV munkatársai és a JAF szakértője lehetőséget biztosítottak arra, hogy a számítógépen tárolt legális információkat átmásolja egy adathordozóra, azonban az erre a célra elővett adattárolón is illegális programok voltak, ezért azt is lefoglalták.

A becslések szerint a kereskedő 95 millió forint kárt okozott jogtulajdonosoknak. 81 hamis autódiagnosztikai eszköz, 552 hamis autóalkatrész, valamint 80 illegális szoftver lefoglalása után a NAV szerzői és iparvédelmi jogok megsértése miatt indított büntetőeljárást.

Az adóhatóság szerint kiemelten fontos a hamis alkatrészek és diagnosztikai eszközök kiszűrése, hiszen nem csak a jogtulajdonost károsítják meg, de különösen veszélyesek a közlekedésbiztonságra is. A diagnosztikai eszközök bevizsgálás nélkül ugyanis megbízhatatlanok, így pontatlan adatokkal veszélybe sodorhatják a tulajdonost és a közlekedésben résztvevőket.

Fogarasi Kitti