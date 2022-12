Mindössze másfél hetük maradt a fiatal házasoknak, hogy benyújtsák a hitelkérelmüket, ha babaváró támogatást szeretnének felvenni. A hatályos kormányrendelet szerint ugyanis a kedvezményes hitelre vonatkozó szerződéseket legkésőbb 2022. december 31-ig alá kell írni. A babaváró támogatás maximális elbírálási ideje a jogszabály szerint 10 munkanap, és bankok az idén utoljára december 30-án lesznek nyitva, vagyis aki biztosra akar menni, annak december 15-ig minden dokumentumot be kell adnia valamelyik hitelintézethez. Elképzelhető persze, hogy egyes bankoknál gyorsabb lesz az év végén az ügyintézés, de ha kifutnak az igénylők a határidőből, akkor jelen állás szerint bukják ezt a lehetőséget.

A kormány ugyan nyáron azt ígérte, a program folytatódni fog, azóta viszont nem jelent meg friss jogszabály ebben a témában.

Az pedig sajnos tény, hogy az államnak a babaváró támogatás egyre többe kerül, mivel az ötéves átlagos állampapírhozam 130 százaléka plusz 1 százalékpont, amit ezen a címen minden hitelszerződés után kifizet. Az átlagos hitelösszeg még mindig 10 millió forint körül van, ez a mostani referenciakamatok mellett évente 1,426 millió forintba kerül az államnak.

Sokba kerül a program folytatása

Ha folytatódik a program a mostani feltételekkel, a januári hitelfelvevők után már évente 1,4832 millió forintot fizethet ki az állam. Mivel ötéves kamatperiódusúak a hitelek, ez az összeg öt éven át terheli majd a költségvetést a hitelek után. Három évvel ezelőtt, amikor a babaváró támogatást bevezették még 1 százalék körüli referenciakamatok voltak, a 2019 decemberében felvett hitelek után például az állam mindössze 230 ezer forintot fizet évente kamattámogatásként a bankoknak.

Bár a babaváró támogatás iránti kereslet az idén valamelyest mérséklődött, havonta 30-35 milliárd forint körüli összegre még mindig kötnek szerződést a bankoknál, ez 3-3,5 ezer szerződés lehet. 2019 második felében ennek a duplája is megszületett havonta, azok viszont töredék ennyibe kerültek a költségvetésnek, 230-373 ezer forint volt rajtuk az éves kamattámogatás. Kérdés, hogy a hitelenként most már mintegy 1,2-1,3 millió forintos (havonta több mint 100 ezer forintos) évenkénti kamattámogatás folytatása belefér-e majd a büdzsébe.

Nem csak az államnak kerül sokba a hitel, de azoknak is, akik felveszik, és nem teljesítik a feltételeket. Ha öt éven belül nem születik meg a gyerek, vagy megszületik ugyan, ám a szülők elválnak, a kamattámogatás azonnal ugrik. Ha nincs gyerek, akkor még visszamenőleg is ki kell fizetni a kamattámogatást. Ez a kölcsön indulásakor még 2 millió forint körül volt, most már 6,5 millió forint, Emellett azoknak, akik még a békeidőkben vették fel a kölcsönt, most a 45 ezer forint körüli törlesztőrészletük nagyjából duplájával megúszhatják a további fizetést, azok viszont, akik most veszik fel a kölcsön, már az eredeti törlesztőrészlet háromszorosához közelít.

Akció akció hátán, röpködnek a százezrek

A bankok persze teljes erőbedobással kínálják a hitelt, főleg miután ez az egyik olyan hiteltermék, amit még el is tudnak adni a magas kamatkörnyezetben. A többi kölcsönre már durván visszaesett a kereslet. Szinte mindenhol százezres nagyságrendű ajándékkal kedveskednek a babaváró támogatást kérő fiataloknak.

A sajtóhírekkel ellentétben az Unicreditnél is, nem igaz ugyanis, hogy a bank november végéig fogadott csak be babavárós kérelmeket, most is várják az új ügyfeleket, mindössze arra hívják fel a figyelmet, hogy a szerződéseket december 31-ig meg kell kötni, ezért időben intézkedjenek az ügyfelek, ha babaváró hitelt szeretnének. Az Unicreditnél a sikeres szerződők 150 ezer forint jóváírást kapnak. A Gránit Bank még bőkezűbb, 180 ezer forinttal honorálja a sikeres hitelfelvételt.

A CIB Bank kissé alacsonyabb összeggel, 130 ezer forinttal támogatja meg a hitelt felvevő családokat. Az Ersténél 120 ezer forint az ajándék a babavárósoknál, és azt tapasztalják, ahogy közeledik az év vége, úgy fokozódik az érdeklődés a kölcsön iránt. Ugyanennyit fizet a K&H is, ha 10 millió forintot felvesz az ügyfél. A Takarékbanknál az elmúlt két hétben növekedett az igénylések száma, de drasztikusan kiugró év végi hajrát még nem tapasztaltak, viszont készülnek rá. Aki december 16-ig beadja hiánytalanul a kölcsönkérelmét, és legalább 9 millió forintot igényel, 130 ezer forintot kap a hitel folyósítása után.