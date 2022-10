Még magasabb fokozatba kapcsolt a bankok versenye a kamatmentesen törleszthető, 10 millió forintos babaváró hitel folyósításáért. Több nagybank is meghosszabbította az eredetileg szeptember végén lejáró akcióját, ráadásként pedig az OTP is beszállt az igénylőkért folyó harcba. Így már az összes nagy hitelintézet extra pénzt kínál az ügyfeleknek abban az esetben, ha nála veszik fel a babaváró kölcsönt. A mézesmadzag jellemzően 100-150 ezer forintos egyszeri jóváírás, amiből a maximális hitelösszeg mellett is kijön akár három havi törlesztőrészlet. Van olyan bank, amelyik már 180 ezer forintig srófolta fel a kedvezményét.

A gyermekvállalás teljesítésével kamatmentéssé tehető vagy akár támogatássá átalakítható babaváró hitel már a három évvel ezelőtti indulása idején is nagyon vonzó volt, a 10 százalékos lakáshitelek és 15 százalékos személyi kölcsönök idején pedig szinte már kihagyhatatlan ajánlat. A bankoknak pedig ennyit is megér, hogy náluk ne hagyja ki az ügyfél a babavárót, amelynek a 2023-as meghosszabbítását ugyan már hónapokkal ezelőtt bejelentette a kormány, de erről azóta sem született meg a jogszabály. Ezért a bankok honlapjain és ajánlataiban nem elírás vagy megtévesztés a 2022 végi dátum, ők is a hivatalos meghosszabbításra várnak, addig viszont gőzerővel akcióznak - írja a portál.

Ezek az ajándékok várnak az igénylőkre

A babaváró kölcsönnel akciózó pénzintézetek sorába lépő OTP Bank egyszeri 80 ezer forintos jóváírást ígér, ha nála köt valaki szerződést. A kedvezmény 2022. november 15-ig érvényes, attól függetlenül, hogy az ügyfélnek korábban volt-e az OTP Banknál vezetett bankszámlája. Feltétel azonban, hogy a babaváró hitelt igénylőnek legalább 21 évesnek kell lennie, ami szigorúbb, mint a jogszabályban szereplő 18 éves korhatár. A jóváírás a hitelfolyósítást követő 10. napig megtörténik.

A CIB Bank év végéig meghosszabbította korábbi jóváírási akcióját, így az 2022. október 1. és december 31. között is érvényes. A jóváírás mértéke továbbra is 130 ezer forint, melynek a feltétele, hogy a kölcsön folyósítása megtörténjen legkésőbb 2023. február 28-ig.

Az Erste Banknál 2022. április óta van érvényben az a jóváírási kedvezmény, mely akár 120 ezer forintot is jelenthet az igénylőknek. Az akciónak nincs végdátuma, visszavonásig érvényes és más kedvezménnyel nem vonható össze. Emellett Erste Max hitelkártya igénylése esetén Babaváró csomag is elérhető, mely öt bababoltban is igénybe vehető. Az akció során a szerződéskötést követő egy évben 10 százalékos visszatérítést kapnak az igénylők a vásárlások árából.

A Gránit Bank tartja a kedvezményes ajánlatát, 2022. november 30-ig lehet élni a lehetőséggel. A határidőig hiánytalanul benyújtott babaváró kölcsönigénylések esetén a bank egy alkalommal 150 ezer forintot ír jóvá az ügyfél kölcsönszerződésében szereplő folyószámláján a babaváró kölcsön folyósítását követő hónap végéig. Ebből az összegből akár három törlesztőrészlet is kifizethető az 50 ezres törvényi maximummal számolva. Ehhez a folyósításnak meg kell történnie 2022. december 31-ig, illetve az OTP-hez hasonlóan itt is magasabb a minimum életkor, mint a rendeletben, 23 év.

A K&H Bank szintén tartja a 2022. május 13. óta érvényes jóváírási akcióját, amely 120 ezer forintot jelenthet az igénylőknek. A jóváíráshoz a maximális 10 millió forintot kell felvenni, a jóváírásra pedig a folyósítás naptári negyedévét követő hónapban kerül sor.

Röpködnek a százezrek

A CIB-hez hasonlóan a Magyar Bankholdinghoz tartozó MKB Bank és Takarékbank jóváírási akciói is meghosszabbodtak, 2022. november 30-ig. Az elérhető összeg mindkét banknál 130 ezer forint, ehhez viszont legalább 9 millió forintot kell felvenni. További feltétel, hogy az akció kezdő időpontjában nem lehet az MKB Banknál és a Takarékbanknál már folyamatban lévő babaváró hiteligénylés.

A Raiffeisen Banknál a babaváró hiteles 120 ezer forintos jóváírási akció akár más kedvezménnyel is összeköthető, ami egy házaspárnak összesen akár 180 ezer forint plusz pénzt is jelenthet. A 120 ezer forintos jóváírás feltétele, hogy a hitelt 2022. december 9-ig igényeljék meg, és a bank 2022. december 23-ig kiállított hitelígérvény alapján folyósítsa a kölcsönt. Emellett a 2022. október 3. és december 9. között, egy éves hűségnyilatkozattal megnyitott bankszámlával a pár tagjai fejenként további 30-30 ezer forintra tehetnek szert, így összesen 180 ezer forint jóváírást kaphatnak.

Az UniCredit Bank kedvezménye szintén 2022. november 30-ig vehető igénybe, a jóváírás mértéke pedig szintén 150 ezer forint. Az összeget a bank a babaváró kölcsön folyósítását követő hónapban írja jóvá, feltéve, hogy az megtörténik 2022. december 31-ig. A kedvezmény feltétele, hogy az igénylő új ügyfél legyen, ami azt jelenti, hogy a hiteligénylés befogadásának időpontjában nincs UniCredit lakossági bankszámlája, vagy van ugyan, de annak szerződését 2022. szeptember 1-jén, vagy azt követően kötötte.