2,3 százalékkal növekedett a hazai biztosítók mérlegfőösszege az előző negyedévhez viszonyítva, június végén egészen pontosan 3 763 milliárd forint volt az értéke. 2014-ben még 43 biztosító működött Magyarországon, jelenleg azonban már csak 33 – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) nemrég közölt adataiból. Az idei évben folyamatos növekedés figyelhető meg egészen júniusig és várhatóan tovább fog emelkedni a második félévben is.

Biztosítási áganként a kompozit (tehát élet-, és nem életbiztosításokkal is foglalkozó) biztosítók a leggyakoribbak (64 százalék), őket követik a csak életbiztosításokkal foglalkozó vállalatok (30 százalék) és a kizárólag nem életbiztosítás jellegű szerződésekkel foglalkozó cégek (6 százalék). Az elmúlt 9 évben nőtt a mindkét ágazattal foglalkozó intézmények száma, ez nem is meglepő, hiszen a biztosítók is minél szélesebb termékkínálattal próbálják meggyőzni a fogyasztókat.

Érdekes azonban, hogy ebben az időszakban a csak életbiztosításokkal foglalkozó intézmények mérlegfőösszege csökkent, míg a nem életbiztosításokkal foglalkozóké növekedett.

A legtöbb kötelező felelősségbiztosítást (kgfb) továbbra is a személygépkocsikra kötik meg a magyarok. Ez teszi ki az összes kgfb szerződésnek közel 70 százalékát. De közel félmilliós szerződésszámmal szerepelnek a tehergépkocsik és a pótkocsik is. A motorkerékpárok, lassú járművek és a segédmotoros kerékpárok körülbelül 5-5 százalékot tesznek ki a teljes biztosítási állományból.

A kárgyakoriságok díjosztályonkénti megoszlásának negyedét azonban a trolibuszok tették ki a 2022-es évben. A vontatók és a buszok is nagy arányban vannak jelen a statisztikában. A személygépkocsik és motorkerékpárok azonban mindössze 2,52, illetve 0,40 százalékot tettek ki.

Egy kárra átlagosan 800 ezer forintot fizettek ki a biztosítók, persze a nagyobb járművek javítása sokkal többe kerül, mint például egy robogóé.