A fővárosi operatív törzs keddi ülésén döntöttek arról Karácsony Gergely kezdeményezésére, hogy "az idős honfitársaink védelme érdekében és az oltásokkal kapcsolatos bizalom növeléséért a főváros ingyenes ellenanyag-vizsgálati programot fog indítani - tekintettel a kínai vakcina hatékonysága kapcsán felmerült súlyos kétségekre és a hozzánk is érkező rengeteg megkeresésre" - mondta a főpolgármester az Azonnalinak.

Az interjú megjelenését követően a Fővárosi Önkormányzat bejelentette: a felajánlott 19 ezer tesztből 18 ezer esetében a mintavételekre a lakosok szűrésében közreműködést vállaló budapesti kerületekben kerülhet majd sor. A kapcsolódó laborvizsgálatot is a főváros biztosítja.

A 60 év felettieknek akarnak segíteni

A Fővárosi Önkormányzat a 60 év felettieknek kíván lehetőséget biztosítani a kialakult védettség feltérképezésében. Több civil szervezet is a kormányhoz és a sajtóhoz fordult, miután egyes oltóanyag beadását követően a tagjaik vérében nem volt kimutatható ellenanyag. Hasonló problémák miatt több ország is elrendelte a harmadik oltás beadását. (Korábban Karácsony Gergely főpolgármester is Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordult levélben, amelyben többek közt ingyenes ellenanyag-tesztelési lehetőséget kért minden kínai vakcinával oltottnak, valamint a harmadik oltás felvételének biztosítását.)

Július 5-től indul a tesztelés

A fővárosi tesztelés első állomása Városháza parkban, egy mobil tesztelőponton lesz majd elérhető július 5. és július 9. között (ide a jövő hét második felétől lehet majd regisztrálni), a kerületi szakrendelőkben pedig várhatóan július végéig lehet részt venni a szűrésen az erre jelentkezőknek.

A vizsgálatok minden esetben önkéntes alapon történnek. A vizsgált mintához vénás vérvételre van szükség, melyet az infekciókontroll szabályok betartásával zárt rendszerben végeznek a szakemberek. Kellő körültekintéssel jelentkezzenek a vizsgálatra azok, akik olyan gyógyszert szednek, amelyek esetén a kontroll nélküli vérvétel nem ajánlott (pl. véralvadásgátló) - olvasható a főváros közleményében.

Az ellenanyagok mennyiségi mérésének lehetősége támpontot adhat a védettség meglétéről, illetve annak erősségére is engedhet következtetni. A teszt lehetőséget biztosít a vérben lévő koronavírus specifikus IgG típusú antitestek mennyiségi meghatározására. A teljes immunrendszer védekezésben betöltött szerepét a koronavírussal szemben komplexen vizsgálni nem tudja, de a fertőzésre vagy védőoltásra válaszreakcióként keletkező ellenanyagok kimutatására, azok jelenléte esetén jól használható.

A tesztelés után a résztvevők visszajelzést kaphatnak arról, hogy fogékonyak-e a betegségre, illetve az átvészelt koronavírus betegséget és/vagy oltást követően milyen mértékű antitest szintű immunválaszuk van. A teljes maximális immunválasz a második oltás utáni második hetet követően mérhető, így fontos, hogy a tesztre lehetőleg csak az oltási sorozat után jelentkezzenek a résztvevők.

Azoknál, akik esetében az antitestes védettség hiánya feltételezhető, a megoldást az ismételt védőoltások jelenthetik, illetve fontos felhívni a figyelmüket arra, hogy szükség van esetükben továbbra is a járványvédelmi megelőző szabályoknak (maszkviselés, távolságtartás, kézfertőtlenítés) a betartására - olvasható a budapest.hu-n.