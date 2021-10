Tovább nyomul az Aldi Nagy-Britanniában: 1,3 milliárd fontot - több mint 550 milliárd forintot - fektet be a brit piacon a boltlánc, ennek értelmében a következő két évben minden héten új üzlet nyílik majd, ezzel pörgetné fel a piaci részesedésének gyors növekedését. A Reuters cikke szerint ez száz új üzletet jelentene a szigetországban, illetve bővítené a cég a logisztikai infrastruktúráját, és új disztribúciós központot kapna Közép-Anglia.

Maradnak a fizikai üzletek

A terjeszkedéssel az Aldi jövőre több mint 2 ezer új brit munkahelyet hoz létre, kiegészítve ezzel az elmúlt két évben létrehozott 7 ezer állandó munkahelyet. Giles Hurley, az Aldi brit és ír üzletágának vezérigazgatója elmondta, hogy a brit vásárlók 88 százaléka fizikai üzletekben szeretné intézni a bevásárlást, ezért a fókuszban az Aldinál a boltok vannak.

Kapcsolódó Lelepleződött az Aldi kicsi titka

Az Aldi és a Lidl gyorsan növekedtek Nagy-Britanniában az elmúlt évtizedben, és arra kényszerítették a másik a négy nagy szupermarketet – a Tescót, a Sainsburyt, az Asdát és a Morrisonst -, hogy ők is csökkentsék az árakat és agresszívabban versenyezzenek. Az Aldi mára Nagy-Britannia ötödik legnagyobb boltlánca: 920 brit üzlettel és 8 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik. Részesedése azonban a járvány idején néhány ponton alacsonyabb lett, részben egy jelentős online üzletág hiánya miatt.

Nem maradhat ki az online vásárlás lehetősége sem

Ahogyan a Buksza (a napi.hu szerkesztőségi blogja) is megírta, a pandémia jelentősen megváltoztatta az élelmiszervásárlási szokásokat is. Február volt az első hónap közel tíz éve, amikor az Aldi és a Lidl vesztett a piaci részesedéséből, míg a Tesco részesedése 2016 óta először emelkedett, ennek oka pedig a pandémia miatt egyre népszerűbbé váló online vásárlás. Bár a forgalom az Aldinál és a Lidlnél is növekedett, a konkurens brit boltláncok nagyobb emelkedést értek el. Hasonló történt tavaly, a koronavírus-járvány első hullámában, de akkor egy három hónapos - 2020 március elejétől május végéig - tartó időszakban maradt alul a két diszkontlánc a brit nagyágyúkkal

A háztartások ugyanis majdnem negyede vásárolt online élelmiszert az elmúlt hónapban Nagy-Britanniában, az elmúlt egy évben pedig 3 millió tonna élelmiszert szállítottak házhoz a szigetországban

A járvány arra kényszerítette az Aldit, hogy a Deliveroo házhoz szállító céggel együtt kínáljon ilyen szolgáltatást, illetve elindult a click-and-collect is, amely jelenleg 200 üzletben működik, a pénztár nélküli bolt pedig Greenwichben, London délkeleti részén jöhet.

Jelentős problémát okoz a Brexit

Az online vásárlás erősödése mellett újabb kihívás a Nagy-Britanniában jelenleg jelentős problémát okoz a Brexit, a teherautósofőrök krónikus hiánya és az ebből eredő ellátási fennakadások szeptember végén országszerte pánikszerű üzemanyag-felvásárláshoz és emiatt hosszabb ideig tartó súlyos hiányokhoz vezettek. Egy friss felmérés szerint például a brit felnőtt lakosság hatodával fordult elő az elmúlt hetekben, hogy az ellátási hiányok miatt nem tudott alapvető élelmiszereket vásárolni.

Hurley szerint bár brit kiskereskedő sem mentesülhet az ellátási lánc jelenlegi zavaraitól, az Aldi jobb helyzetben van, mint a riválisai, hiszenl a korlátozott termékskála miatt kisebb beszállítói bázissal rendelkezik. A brit üzleteknek beszerzett termékek többsége pedig helyi beszállítóktól és gyártóktól származik. Ez azt jelenti, hogy az ellátási láncuk valamivel rövidebb és könnyebben irányítható, a sofőrök nagy részét pedig közvetlenül alkalmazzák.

Magyarországon is terjeszkedne a boltlánc

A magyar Aldi sem fejezte be a terjeszkedést. A boltlánc idén nyáron adta át a százötvenedik boltját - amely Pécsen kapott helyet -, de újabb üzletek várhatóak.

Az Aldi korábban közölte, hogy 200-250 boltból álló hálózattal tekintené lefedettnek a magyar piacot. A legnagyobb diszkontriválisok közül a Penny több mint 220, a Lidl pedig 180-nál több egységgel rendelkezik országszerte.