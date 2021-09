Új módszerrel harcolt az elmúlt egy évben az élelmiszerpazarlás ellen a Tesco: a boltlánc az Olio nevű applikációval működik együtt. A Tesco szerint több mint 5 millió ételt mentettek meg attól, hogy a szemétben kössön ki. Ez 2,35 millió kiló élelmiszert jelent, a méretre jellemző, hogy a mennyiség 196 emeletes buszban férne el. Az akcióval 72 ezer embernek segítettek. Az élelmiszerláncok közül a Tesco volt az első, aki elkezdett dolgozni az Olioval, hogy felajánlja a boltokban keletkező nem eladott, de fogyasztható többletélelmiszert.

Duplázott az élelmiszerpazarlás elleni applikáció

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Élelmiszert mentett a Lidl a nagy nyári eseményeken

Az Olio nevű alkalmazás segítéségével az ehető élelmiszermaradékot oszthatják meg egymással a felhasználók. A regisztrált tagoknak mindössze annyi a teendőjük, hogy képet készítenek az élelmiszerekről – ha nem a sajátjuk, akkor először hazaviszik a termékeket – és felöltik az alkalmazásba, amelyet egy előre meghatározott helyen, érintkezésmentesen vehetnek át a felhasználók. Az alkalmazás akkor is jelez, ha valakinek a környékén van elérhető élelmiszer, illetve kérni is lehet olyan terméket, amelyre szükség lenne. Élelmiszerek mellett például piperecikkeket, könyveket, ruhákat, játékokat is lehet kérni.

A BBC cikke szerint a járvány alatt egyébként az Olio felhasználóinak száma megduplázódott, 2 millióról 4 millióra világszerte. Ez egyike azoknak alkalmazásoknak és közösségi oldalaknak, amelyeken a vírus megjelenése óta meredeken nőtt a jótékony tevékenységek száma.

Tessa Clarke, az Olio társalapítója szerint az alkalmazás koronavírus-járványt megelőző időszakban havonta alig 300 ezer élelmiszert regisztrált. Ez a szám most nagyjából 1,6 millióra ugrott, és a listázást követően az élelmiszerek fele 30 percen belül elkel. A kiugró kereslet oka pedig nagyrészt annak köszönhető, hogy az Olio partnerséget kötött a Tescóval, amit tavaly szeptemberben jelentettek be.

Máshogyan gondolkodnak az emberek a pandémia óta

Adam Ellison felhasználó például a pandémia hatására regisztrált az alkalmazásra, a Skóciában élő férfi minden reggel ellátogat a közeli Tescóba, ahol átveszi a nem eladott termékeket, például avokádót, paradicsomot, de a lista hetente változik. Az összegyűjtött termékek listáját feltölti az alkalmazásba, és a közelben lakók kérhetik ezeknek az átvételét. Gyakran aznap elfogy minden.

Tessa Clarke szerint azonban szerep jut az app népszerűségében annak is, hogy az emberek a pandémia óta máshogyan gondolkodnak az élelmiszerpazarlásról is, főleg, amióta bejárták a sajtót a boltok üres polcairól szóló képek. Az Olio felhasználói között vannak olyanok, akik egyébként nem tudnának elegendő élelmiszerhez jutni, míg mások pont az élelmiszerpazarlást csökkentenék azzal, hogy egy másik felhasználó számára feleslegessé vált élelmiszert veszik át.

Augusztusban egyébként az Olio egy új kölcsönzési funkcióval bővül majd, amelynek keretében a felhasználók - bizonyos érték alatt – különböző tárgyakat kölcsönözhetnek, így csökkentve a ritkán használt eszközök felesleges megvásárlását.

Fontos probléma

A Tesco egyébként 2016 óta dolgozik együtt jótékonysági partnerével, a FareShare-rel, és több mint 120 millió étkezést biztosítottak különböző jótékonysági szervezeteknek és csoportoknak. Legutóbb például a vásárlók az egészséges étkezéssel tudtak segíteni a rászoruló gyerekeken: az Egyesült Királyságban ugyanis minden eladott zöldség és gyümölcs után pénzt utalnak jótékony célra, amely a gyerekek étkezéséhez járul hozzá.

Az élelmiszerpazarlás egyébként jelentős probléma. Magyarországon például a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2020-as kutatása szerint évente több mint 600 millió adag élelmiszert pazarolnak el a háztartások. Ez a mennyiség több mint félmillió ember teljes körű éves élelmezését fedezné.